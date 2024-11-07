كارثة صحية.. إصابة 1000 شخص بحالات قيء وإسهال في قضاء شهروزور

وقال لـ نيوز، ان "مئات المواطنين من أهالي قضاء شهرزور التابع لمحافظة السليمانية توافدوا مساء أمس إلى الرؤوف بعد تعرضهم لحالات إسهال وقيء مفاجئة".وأضاف أن "عدد الإصابات ازداد بشكل ملحوظ، حيث بلغ قرابة ألف حالة نتيجة تلوث في خطوط مياه الشرب الموصلة إلى المنازل".وأكد أن "الجهات المعنية عقدت اجتماعاً طارئاً للتحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحالات الصحية".