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كارثة صحية.. إصابة 1000 شخص بحالات قيء وإسهال في قضاء شهروزور
محليات
2024-11-07 | 07:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,929 مشاهدة
افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بإصابة 1000 شخص بحالات قيء وإسهال في قضاء شهروزور بمحافظة السليمانية.
وقال
المصدر
لـ
السومرية
نيوز، ان "مئات المواطنين من أهالي قضاء شهرزور التابع لمحافظة السليمانية توافدوا مساء أمس إلى
مستشفى
الرؤوف بعد تعرضهم لحالات إسهال وقيء مفاجئة".
وأضاف أن "عدد الإصابات ازداد بشكل ملحوظ، حيث بلغ قرابة ألف حالة نتيجة تلوث في خطوط مياه الشرب الموصلة إلى المنازل".
وأكد
المصدر
أن "الجهات المعنية عقدت اجتماعاً طارئاً للتحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحالات الصحية".
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