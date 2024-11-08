العزم ينعى "صالح مهدي السامرائي"

وقال السامرائي في بيان، "ببالغ الحزن والأسى، ننعي الأستاذ الدكتور مهدي السامرائي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في المملكة السعودية اليوم، بعد رحلة حافلة استمرت لأكثر من سبعين عامًا من العطاء والعمل للإسلام والدعوة إلى الله".واضاف "لقد كرّس الدكتور السامرائي حياته للعلم والدعوة، وكان كذلك من أبرز العلماء في المجال الأكاديمي الزراعي، وقدّم إسهامات علمية مشهودة، كما كان له دور ريادي في تأسيس المركز الإسلامي في اليابان، مسهمًا في نشر الإسلام وتعاليمه السمحة في شرق آسيا، وبانياً لجسور التفاهم بين الثقافات".واتم البيان "نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".