أكثر من 4500 موظف لأجراء التعداد السكاني في كربلاء.. مسؤول يكشف للسومرية

وقال المسعودي في حديث خاص للسومرية نيوز: "انطلقت كوادرنا الميدانية منذ ساعات الأولى وحسب صفات العمل ومشرفي الوحدات الإدارية ومعاونيهم ومدراء المحلات والقرى والباحثين في جميع اقضية ونواحي من اجل جمع بيانات الاسر واكتمال عملية التعداد السكاني الذي طال انتظاره كثيرا".وأضاف ان "هناك تنسيق وتعاون عالي المستوى وتأكيد من الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية من اجل النجاح هذا المشروع الوطني الكبير"، مضيفا انه "هناك دعم عالي النظير من الاعلام لنجاح هذا المشروع وهناك تعاون كبير من قبل المواطنين وأعطى البيانات الصحيحة".وأشار الى ان "اعداد كواردنا تبلغ أكثر من 4500 شخص في الميدان"، مبينا انه "تم معالجة جميع التحديات والان لا توجد أي تحديات او صعوبات في عمل فرق التعداد السكاني".