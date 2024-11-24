جسور وانفاق وطرق سريعة "واقفة".. قائمة طويلة بازدحامات بغداد الان

وبينما انتشرت الازدحامات في الكثير من الشوارع والمناطق الا انها لم تأتِ مختلفة غالبًا من حيث التوزيع الجغرافي للازدحامات في الشوارع المعروفة، فيما عدا الاختلاف في الشدة نسبيًا.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة الجسر العنكبوتيجسر وساحة الطابقينالسريع الجنوبي من مخرج المطار لغاية جسر الوليد "جسر صدام"قطر الندى من العاب الكرخ لغاية صعدة جسر الجادريةسريع البياع من الحي الصناعي باتجاه سريع الشعلةالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصلكرادة خارج وشارع ساحة الطابقين مزدحمة من جميع الاتجاهاتكرادة داخل وأبو نؤاس لغاية الجسر المعلقسدة العرصاتنفق العلاوي وشارع دمشقالمنصور والرواد والبيجية وشارع النقاباتالربيعجسر سريع أبو غريبالشارع من شيخ لغاية النواب في الكاظمية14 تموز من بستان الجلبي لغاية محطة قطارالمشاتل ونفق النداءالبنوك وجسر البنوك على القناة لغاية نفق النداء ازدحام طويلسريع القناة من نادي الطلبة لغاية نصب الشهيدالثورة وشارع بور سعيد وشارع مثنى الشيباني من القناة لغاية محمد القاسممجسر قرطبة ونفق الباب الشرقيالشيخ عمرجسر السنكازدحامات متقطعة ومتفرعة في البتاوين وشارع النضال وشارع السعدونمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضةموسى بن نصير ومجسر الأمانةمحمد القاسم من الاعظمية لغاية معارض النهضة