كركوك تحقق في جريمة اختطاف وتعذيب الشاب "ياسر سهيل العبادي"

وقال الحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "وجّه بتشكيل تحقيقية خاصة لمتابعة قضية اختطاف الشاب ياسر سهيل العبادي، وذلك في إطار حرص على تعزيز والاستقرار في المحافظة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في كشف ملابسات القضية وتقديم المتورطين إلى العدالة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.وفي وقت سابق، قامت مجموعة مجهولة بخطف وتعذيب الشاب (ياسر سهيل العبادي) من أهالي قضاء الحويجة أمام مرأى ومسمع الناس وسط مرآب مقابل العام في سوق رأس الجسر.