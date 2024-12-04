"أطباء الاسنان" تكشف حقيقة مشاركتها بمؤتمر نيويورك

نفت نقابة اطباء الاسنان في العراق، الأربعاء، مشاركتها مؤتمر نيويورك الدولي لطب الاسنان.

وقالت النقابة في بيان، "نشِر في بعض المواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي صور لإحداث مؤتمر نيويورك الدولي لطب الاسنان المقام حاليا في الولايات الامريكية، ظهر فيها اعلام المشاركة في المؤتمر، وظهر علم السابق مجاور لعلم الكيان الصهيوني ودونت الاخبار مشاركة الوفد في المؤتمر".

وأضاف البيان أن "نقابة أطباء الاسنان في لم تشارك في ولم ترسل أي وفد للمشاركة ولم توجه للنقابة أي دعوة رسمية للمشاركة ولا تعلم بموعد انعقاده".

ولفت البيان الى أن "نقابة أطباء الاسنان في تستنكر وتشجب أي فعل يسيء الى سمعة وموقفه القومي تجاه القضية الفلسطينية"، موجها رسالة الى العراقية بـ"ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق السياقات القانونية لالزام الجهة المنظمة للمؤتمر ببيان الأسباب المذكورة اعلاه وتقديم اعتذار رسمي الى حكومة وشعب العراق".



