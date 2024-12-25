السوداني يوجه بأكمل التكسية الحجرية لنهر دجلة حتى التقاءه بنهر ديالى

وذكر الوزير في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني، وجه بأكمل التكسية الحجرية وتطوير نهر دجلة حتى التقاءه بنهر ديالى، جاء ذلك خلال افتتاحه لمشروع التكسية الحجرية للجانب الإيسر لنهر دجلة بمحاذاة طريق السندباد والذي نفذته تشكيلات وزارة الموارد المائية".وقال ذياب إن "المشروع نفذُ تصميمياً وتنفيذاً واشرافاً بجهد وزارة الموارد المائية وتشكيلاتها"، مبيناً أن "المشروع جزء من عدة أعمال لتطوير نهر دجلة داخل محافظة ".وأضاف إن "المشروع نفذ حسب توجيه رئيس محمد شياع السوداني، ضمن أجمل والتهيئة لانعقاد العام المقبل وتزامناً مع انتخاب عاصمة للسياحة العربية، وجعلها متنفساً للعوائل البغدادية، بالإضافة إلى الحفاظ على عراقة وتاريخ النهر الذي يتوسط بغداد".وبين إن "أهمية هذا المشروع تكمن في استيعاب الموجات الفيضانية في نهر دجلة، والمحافظة على مقطع النهر والحد من الانهيارات التي تحدث فيه نتيجة ارتفاع وانخفاض مناسيب المياه".يذكر إن المشروع يهدف إلى تحويل هذا المقطع إلى منطقة سياحية من خلال التكسية الحجرية وإنشاء الحدائق وأماكن للجلوس، إضافة إلى الإنارة الليلية والمقرنص، وكذلك تشجير الأرصفة.