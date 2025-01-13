العدل تستحدث وحدة انضباط القوة الإجرائية وشعبة الأمن السيبراني بدائرة الإصلاح

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، شواني، وجه وكيل وزارة العدل الأقدم، زياد التميمي، مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى، باستحداث وحدة انضباط القوة الإجرائية وشعبة الأمن السيبراني في دائرة الإصلاح العراقية".وأشار البيان الى، أن "هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط الداخلي ورفع مستوى الإجراءات الأمنية ضمن المؤسسات الإصلاحية التابعة للوزارة".وأضاف، أن "استحداث وحدة انضباط القوة الإجرائية يهدف إلى تنظيم ومتابعة أداء كوادر القوة الأمنية العاملة داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية، لتحسين كفاءة العمل الأمني من خلال ضبط الأداء والقيافة والسلوكيات للحراس والالتزام بالقوانين والتعليمات ".وأكد على "أهمية الأمن السيبراني في التصدي للتحديات الرقمية المتزايدة وحماية بيانات السجناء والمنظومة الإصلاحية من أي تهديدات إلكترونية".وأشار إلى أن "هذه الخطوات تأتي نتيجة المتابعة المباشرة من قبل وزير العدل لضمان خطة شاملة لتطوير القطاع الإصلاحي، حيث تعمل الوزارة على تحديث البنى التحتية وتوفير التدريب اللازم للكوادر العاملة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والعدالة"، مؤكداً على" ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الأمن والإصلاح".