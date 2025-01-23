توجيه من مؤسسة الشهداء بشأن ديون ذوي الشهداء والمصابين

وقال مدير عام القانونية في المؤسسة الدكتور طارق المندلاوي إن مؤسسته كانت قد أطلقت منتصف الشهر الماضي، استمارة جرد لقروض شراء وحدة سكنية أو قطعة أرض، لذوي منتسبي الخمسة، وهي وزارتا الداخلية والدفاع، وأجهزة مكافحة الإرهاب والمخابرات، والأمن الوطني، وهيئة الحشد من الشهداء والمصابين، ممن هم تاريخ استشهادهم من العام 2003 لغاية الـ 11 من شهر حزيران للعام 2014.وأشار إلى أن من الجرد، هو إطفاء الديون أو تمديد مدة تسديد القرض، بحسب الأمر الديواني رقم 23609 لسنة 2024، منبهاً إلى أن المؤسسة ستغلق الاستمارة في الـ 24 من الشهر الحالي، داعياً جميع المقترضين من مصارف حكومية لغرض السكن، الدخول إلى رابط الاستمارة قبل إغلاقها وإرسال البيانات المكتوبة بشكل دقيق لتعمل لجنة خاصة على احتساب القروض وإعداد قوائم خاصة بها وإرسالها إلى أمانة مجلس الوزراء وكذلك مكتب رئاسة الوزراء للبتِّ بها.في السياق نفسه، ذكر المندلاوي أن هنالك استمارة ثانية ستنجز في نفس الموعد، وتخصُّ ديون قروض الشهداء من المدنيين من جميع فئات الشهداء سواء ضحايا النظام المقبور أو الإرهاب، والتي سيتم من خلالها جمع الأسماء وإرسالها إلى الدوائر والوزارات التي كانوا يعملون بها قبل استشهادهم لتعمل على تسديد الديون من موازناتها التشغيلية للبدء فعلياً بتنفيذ قانون تخليد الشهداء رقم 81 لسنة 2027.