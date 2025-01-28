خلال ساعات.. هزة أرضية ثانية في العراق

نيوز – محلي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية قرب قضاء في محافظة .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة زلزالية صباح اليوم الثلاثاء، بلغت قوتها (3.5) درجة تبعد حوالي (50) كم عن قضاء في محافظة .

وأضافت انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها بشعور متفاوت".