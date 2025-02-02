استحداث كلية نموذجية للمتميزين في جامعة بغداد.. هذه تفاصيلها كاملةً

الناطق الإعلامي باسم الوزارة، حيدر العبودي، أوضح أن وزارته استحدثت كلية نموذجية للمتميزين وستضاف إلى دليل قبول الطالب للعام الدراسي المقبل (2025 – 2026) وستستقبل طلبة المرحلة الأولى فيها للدراسات الصباحية ضمن اختصاصات علمية متنوعة.وأضاف، أن نظام فيها، سيكون وفقاً للقبول المباشر المعمول به، وللحاصلين على معدلات 90 للذكور، و95 للإناث وللناجحين من الدور الأول، شريطة إجادتهم للغة الإنكليزية وفق مستوى معين يحدد وفق الضوابط.وأكد العبودي، أن أبرز الامتيازات التي ستمنح لأول مرة للطلبة هي مكافأة شهرية مقدارها 200 ألف دينار للمقبولين، فضلاً عن تخصيص مقعد لدراسة الماجستير.ونبه إلى أن الكلية المستحدثة وفرت أيضاً برنامج ابتعاث لخارج البلاد لإكمال دراسة الدكتوراه ضمن الجامعات الرصينة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيلهم في الشركات الأجنبية عبر بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمؤسسات المعروفة.وأردف أن الكلية تضم خمسة علمية متنوعة تحاكي متطلبات سوق العمل وهي: علوم البيانات، ونظم المعلومات التطبيقية، وعلوم إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وعلوم المحاسبة والمصارف، وعلوم الاجتماع والفلسفة.وتابع المتحدث باسم العالي، أنه سيتم إعداد دراسة احتياج البلاد وسوق العمل للاختصاصات المذكورة وفي حالة الاكتفاء يتم غلق البرنامج واستحداث غيره حسب المتطلبات، منوهاً بأنه سيتم المطالبة بتعيين خريجي الكلية لاسيما الحاصلين على الماجستير منهم من خلال فتح نافذة خاصة بهم بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي.