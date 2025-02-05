الإعمار تشكل لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء.

وقالت وزارة الاعمار في بيان ورد لـ نيوز، ان "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، ترأس اجتماعا لمناقشة مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، بحضور محافظ بدر الفحل، ومدير عام المديرية العامة للمجاري عماد آل ميرزا، وعدد من مسؤولي الدوائر الخدمية في القضاء".

وأضافت انه "جرى اثناء الاجتماع تشكيل لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء، تزامناً مع اعلان عاصمة للحضارة الاسلامية، يترأسها وزير الإعمار وتضم في عضويتها محافظ صلاح الدين، فضلاً عن مدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير العقود عن وزارة الإعمار، وقائمقمام سامراء ومديري الدوائر البلدية في عن محافظة صلاح الدين".

وذكرت ان "اللجنة ستقوم بالاشراف على المشروع في كل مراحله ولحين انجازه، وتوجيه دعوة الى شركة استشارية رصينة اجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والاشراف على تنفيذ المشروع، وتحديد الشركات المصممة والمنفذة".