مشاهد تستنشق هواءها: بغداد تتزين بقطرات المطر.. والشمس "تكافح" للظهور بين الغيوم (صور)

وبدت الأجواء في هادئة بحرة سير جيدة نسبيًا منسجمة مع ما تتطلبه حالة الطقس، بعيدًا عن الصخب اليومي المتناسب مع جفاف الأجواء.وتعد الامطار الخفيفة فرصة للبغداديين للاستمتاع بالاجواء حيث أن حالة الغزارة غالبًا ما تفسد يومهم وتسبب مشاعر سلبية تجاه الطقس نتيجة غرق الشوارع وعدم تحمل البنى التحتية لحالات الامطار القوية.