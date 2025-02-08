العدل تفتتح مركزا للتعليم الجامعي في سجن الناصرية المركزي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل شواني بشأن تفعيل نظام التعليم في جميع السجون الإصلاحية، أعلن سجن المركزي افتتاح مركزٍ للتعليم الجامعي للنزلاء بالتعاون مع جامعة العين".من جهته قال وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان مزهر القيسي، إن "هذه المبادرة تأتي ضمن مذكرة بين وزارتي العدل والتعليم العالي، وتهدف إلى إتاحة فرص التعليم الجامعي للنزلاء، حيث تم تخصيص خمسين مقعدًا دراسيًا في اختصاصات القانون، والتربية البدنية، واللغة الإنجليزية، بإشراف أساتذة مختصين من جامعة العين".وأضاف القيسي أن "المشروع التزام وزارة العدل بتوفير بيئة إصلاحية متكاملة للنزلاء، إذ يسهم التعليم في إعادة تأهيلهم وتمكينهم معرفيًا ومهنيًا، مما يعزز فرص اندماجهم في بعد انتهاء محكوميتهم".وشدد القيسي على أن "التعليم يعد أحد أهم الوسائل لتحقيق الإصلاح المجتمعي وتقليل معدلات العود للجريمة".وبحسب وزارة العدل، يعد هذا المشروع الأول من نوعه في سجن المركزي، ويجسد رؤية الحكومة في تعزيز التعليم داخل المؤسسات الإصلاحية كجزء من استراتيجيتها لإعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم لحياة منتجة بعد الإفراج عنهم.