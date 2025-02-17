"جسر الرعب".. قنطرة متهالكة تهدد حياة عشرات التلاميذ في ذي قار (شاهد)

وبحسب الفيديو المتداول، يسلك العشرات من تلاميذ مدرسة "الدارين" في منطقة "سكيوة" في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، قنطرة متهالكة تعبر أحد الأنهر الصغيرة الواقعة على طريقة المدرسة.ويظهر في الفيديو طريقة عبور التلاميذ واحدا تلو الآخر والخوف يعتري وجوههم من انهيار القنطرة في أي لحظة وسقوطهم في الماء.وناشد صاحب مقطع الفيديو المصور الجهات الرسمية للضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل لطريقة عبور التلاميذ قبل وقوع تهدد حياة التلاميذ المارين يوميا عبر هذه القنطرة.