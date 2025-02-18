الأنبار تطالب بالإسراع في صرف التعويضات وتعزز إجراءات الأمن على حدود سوريا

وقال النائب الأول لمحافظة ياسر رشيد، لـ نيوز، إن "الحكومة المحلية عقدت أكثر من لقاء مع رئيس محمد شياع السوداني لحل ملف التعويضات، لكن ثمة معرقلات تتمثل بحديث عن وجود معاملات مزورة وعمليات تلاعب"، مشيراً إلى متابعة الحكومة المحلية لهذا الملف.وفي سياق آخر، بين أنه "تواجه بعض المشاريع في تلكؤاً بسبب عدم استلام كامل مستحقاتها المالية من وزارة المالية، ما أدى إلى توقف عدد منها".أما على الصعيد الأمني، فقد لفت رشيد، إلى أن "القوات الأمنية عززت انتشارها على الحدود مع سوريا، مع فتح مراكز شرطة جديدة ونصب سيطرات إضافية لتعزيز الأمن، إلى جانب التنسيق مع لإطلاق عقود شرطة جديدة، مؤكداً بأن الوضع الأمني في مستتب".