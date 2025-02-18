وجهت بقطع الانترنت عنها.. الإعلام والاتصالات تعاقب "كورك"

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، أن "هيئة الإعلام والاتصالات قررت باتخاذ إجراء عقابي بحق شركة تيليكوم، الذي يقضي بإطفاء فوري لخدمة الإنترنت عنها، بسبب عدم التزامها بتسديد الديون المستحقة عليها واستمرارها في المخالفات المسجلة بحقها، ولحثها على تسديد ما بذمتها من ديون".واضاف البيان، ان "الهيئة خاطبت لتطبيق القرار، مع التشديد على قيام شركة بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق المستهلكين".وتابع البيان، ان "الهيئة وجهت قسم صوت المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شكاوى المشتركين بشأن انقطاع الخدمة، وتسجيلها رسمياً، مع تحميل شركة تيليكوم جميع التبعات الناتجة عن قطع الخدمة".