العراق يستثمر شمس البصرة لإنتاج الكهرباء.. خطوة نحو الطاقة النظيفة

وبحسب مراقبين، فان تعميم المشروع على جميع محافظات سيقلل من نقص التجهيز الذي يعاني منه على مر السنوات، من خلال منح الفرص الاستثمارية لانشاء مثل هذه المشاريع التي تدعم الطاقة النظيفة من جهة، وتقلل الاعتماد على الغاز المستورد من جهة أخرى.*الاستثمار الأمثلوفي عضون ذلك أعلنت للاستثمار، عن منح أول رخصة استثمارية للطاقة الشمسية في لشركة إنرجي الفرنسية.وأكد رئيس الهيئة، مكية، أن أعمال "البناء قد بدأت في حقل الرطاوي النفطي بمحافظة ، وذلك بعد إتمام الإغلاق المالي للمشروع. يمتد المجمع على مساحة 9,000 دونم ويضم مليوني لوح شمسي موزعة على أربع وحدات إنتاجية".منحت من الهيئة لاستثمار الطاقة (NIC) وأضاف، انها "تعد أول رخصة استثمارية للطاقة الشمسية بقدرة 1,000 ميغاواط لشركة إنرجي الفرنسية، وهي خطوة وصفت بأنها محورية في انتقال نحو الطاقة المتجددة".*موقف الصيفالى ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء لاتحادية، في وقت سابق عن انطلاق "شمس البصرة" والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في .وذكرت الوزارة عبر بيان: إنه "تم اليوم بالتعاون مع شركة إنرجي إطلاق مشروع "شمس البصرة"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العراق".وأوضح أن "شركة إنرجي الفرنسية بدأت الأعمال المدنية لتشييد محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة البصرة".وأشار إلى أن "المشروع يمتد على مساحة تقدر بـ 9000 دونم في ، ويضم نحو مليوني لوح شمسي موزعة على أربع وحدات توليدية".وستنتج المحطة 1000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، بواقع 250 ميغاواط لكل وحدة، وفق البيان.وتشرف الكهرباء الاتحادية على تنفيذ المشروع الذي "يمثل خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز أمن الطاقة في البلاد".*توجه الحكومةومن المتوقع أن تحدث هذه المبادرات تحولا كبيرا في قطاع الكهرباء العراقي، إذ تسعى بغداد لتوسيع تركيب الألواح الشمسية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ولا سيما خلال فصل الصيف، خصوصا مع انطلاق مشروع الكبيرة للطاقة الشمسية.ومع التحديات، يصبح مشروع خطوة مهمة نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، مدعوما بخطط حكومية طموحة تهدف إلى جعل الطاقة الشمسية ركيزة أساسية في إستراتيجية للطاقة خلال السنوات القادمة.