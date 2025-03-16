وفاة أستاذ جامعي مصري في ذي قار

أفاد مصدر محلي، اليوم الأحد، بوفاة أستاذ جامعي مصري في .

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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "وفاة مصري الجنسية عمله دكتور جامعي في حيث فارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى".

وأضاف المصدر أن "الشخص تعرض إلى وعكة صحية داخل الجامعة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.