مطالبة برلمانية براتب إضافي للمتقاعدين

وقال في بيان، "نطالب رئيس ووزيرة المالية براتب اضافي كهدية عيد لشريحة المتقاعدين".

وشدد على "ضرورة انصاف الحكومة لهم ومنحهم جزء بسيط من الاهتمام الابوي"، مشيرا الى أن "المتقاعدين في اغلب المناسبات لم يستطيعوا مشاركة الشعب وعوائلهم بسبب ضعف الإمكانية وعدم تسليمهم مستحقاتهم قبل المناسبات".

وتابع أن "هدية راتب كامل إذا كانت ستكلف الحكومة مبالغ مالية كبيرة فمن الممكن عدم شمول الدرجات الخاصة والرواتب الكبيرة من 2 مليون دينار فما فوق".