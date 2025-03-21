انهيار منزل يؤوي أربعة أيتام في النجف

ووفقاً لمصدر محلي، قال لـ نيوز، ان "الانهيار نجم عن تدهور حالة البناء وعدم توفر أعمال الصيانة اللازمة، مما أدى إلى سقوط أجزاء كبيرة من المنزل".وتمكنت العائلة من النجاة بأعجوبة، حيث لم يكن أحد منهم داخل الجزء المنهار لحظة الحادث، وفق المصدر.