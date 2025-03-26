انهاء إجراءات صرف رواتب المتقاعدين

وقال وكيل رئيس الهيئة ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "تم استكمال إجراءات تنفيذ رواتب المتقاعدين لشهر نيسان 2025".وأشار الى "ارسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف".