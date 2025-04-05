متى تنتهي الموجة المطرية في العراق؟

وقال في منشور على صفحته الرسمية تابعته ، ان "فرص هطول الامطار في ومناطق غرب البلاد تنتهي اليوم، تتبعها مدن وسط البلاد والشمال الغربي".وأضاف ان "فرص الامطار تتوقف في بعض من مدن جنوب البلاد خلال ساعات ظهر اليوم السبت، وتعود بشكل متفرق يوم الأحد المقبل".واكد ان "مدن شمال وشرق البلاد اضافة لمدينتي وصلاح الدين وواسط تستمر فيها فرص هطول الامطار لغاية مساء وليل اليوم السبت"، محذرا من "الغزارة وصواعق البرق وسيول الاودية نهار السبت في وكركوك وأربيل والسليمانية ودهوك وشرق وشمال ديالى".