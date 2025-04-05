"تمليك الأراضي" في بغداد ... قانون الاستثمار الصناعي يثير خلافات نيابية حادة

فقرة "تمليك الاراضي" للمستثمرين داخل تثير خلافات نيابية حادة



كشفت لجنة ُ النزاهةِ النيابية ُعن فقراتٍ خطرةٍ بتعديلِ قانونِ الاستثمارِ الصناعي، تتعلقُ بتمليكِ الأراضي للمستثمرين داخل مع تسهيلاتٍ كبيرةٍ، فيما ترى لجنة ُ الاستثمارِ ان القانونَ سيمثلُ نقلة ً نوعية ً في الواقعِ الصناعي، متهمين بعضَ النوابِ بمحاولةِ تشويهِ القانون