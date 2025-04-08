واسط.. "أطباء المستقبل" يناشدون وزير التعليم: ظروفنا صعبة

وقال الطلبة في مناشدتهم، إن أكثر من 50 طالبا يتكدسون داخل قاعة واحدة، في غياب تام لوسائل التكييف والتبريد، مما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا مع اقتراب ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.وأشاروا إلى أن الوضع الحالي لا يتناسب مع أبسط معايير الراحة والبيئة الدراسية السليمة، مطالبين الجهات المعنية في والجامعة بالتحرك الفوري لإيجاد حلول عملية تضمن لهم سكنا لائقا.