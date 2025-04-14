الموارد: حملة لتأهيل نهر دجلة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر باشرت بأعمال رفع الترسبات ومعالجة التشوهات في نهر دجلة، ضمن مقطع يمتد من جسر شمالاً إلى جنوباً"، مشيرة إلى أن "كمية الترسبات الكلية المستهدفة تبلغ مليوناً ومئة وخمسين ألف متر مكعب، تم رفع ما مقداره 680 ألفاً و672 متراً مكعباً منها".وأضافت الوزارة، أن "أعمال تنظيف القصب شملت مساحة إجمالية بلغت مليوناً ومئة ألف ، تم إنجاز 357 ألفاً و945 متراً مربعاً منها".وأوضحت الوزارة انها "أنجزت أيضاً أعمال التكسية الحجرية للجانب الأيسر لنهر دجلة بمحاذاة طريق السندباد، بطول 2 كم، إضافة إلى اعمال صيانة التكسية الحجرية في المقطع الممتد من جسر المثنى إلى جسر الطابقين"، فضلاً عن تقديم الوزارة الدعم اللازم لأمانة في تنفيذ وتطوير الكريعات والأعظمية، فضلاً عن مدخل بغداد – "، مشيرة الى انها "قدمت الدعم لإنجاح مشاريع والإسكان / مديرية الطرق والجسور، في تنفيذ عدد من الجسور المحاذية للجسر المعلق وجسر ، إلى جانب مشروع توسعة طريق أبو نؤاس وجسر غزة".وفي ما يتعلق بأعمال الصيانة، أكدت الوزارة أن "هيئة الصيانة باشرت بفتح الاختناقات في مبازل (KSD1 + KSD5 + KSD) في مناطق ، ورفع واستبدال قناطر بأنابيب حديثة في مبزل SD1/5 بمنطقة أبو عظام، ورفع قنطرة متجاوزة في منطقة "، مؤكدة "أجرائها كشف موقعي على مبازل ، بهدف تأهيلها وتنظيف الأرض المحيطة بالمدرج".وتابعت الوزارة ان "وزير الموارد المائية عون ذياب وجّه بتكثيف الجهود من قبل تشكيلات الوزارة من اجل إظهار بغداد بأفضل صورة ممكنة، خاصة ما يتعلق بنهر دجلة وضفافه، وبما ينسجم مع مكانة العاصمة كوجهة سياحية وثقافية في العالم العربي لعام 2025".