العبودي: حققنا منجزا هاما في مساحة التأثير والمشاركة والإسهام بميدان البحث العلمي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " كرم الباحثين الفائزين بجائزة العراقية للباحث الأكاديمي بنسختها الخامسة".وأكد وزير التعليم في كلمته خلال الاحتفال الخاص بالمناسبة أن " مهتمة بهذا المسار الذي استدعى منها إطلاق ورعاية العديد من الفعاليات والجوائز ذات الصلة بالبحث العلمي"، مشيرا إلى أن "الوزارة وجامعاتها حققت منجزا هاما في مساحة التأثير والمشاركة والإسهام في البحث العلمي وذلك ضمن مسارين هما: الارتقاء بواقع النشر العالمي للبحوث والخدمة المباشرة للمجتمع والتفاعل مع قضاياه وتحدياته".وتضمنت الفعاليات كلمات لرئيس جامعة العين العراقية الدكتور مرهون وممثل مؤسسة (Elsevier) في الشرق الأوسط مدحت وممثل الباحثين الفائزين بالجائزة وكيل الوزارة لشؤون البحث العلميفيما اختتم وزير والبحث العلمي العبودي الاحتفالية بتكريم الفائزين من الباحثين العراقيين المتميزين وأوائل الباحثين من الجامعات العراقية وعددا من رؤساء الجامعات، مثمنا في الوقت نفسه "جهود القائمين على جامعة العين العراقية بنسختها الخامسة التي تمثل فرصة مضافة لإثراء المعرفة وتحفيز الخبرات والابتكار العلمي المستدام".