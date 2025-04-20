صلاح الدين.. توجيه بمنع تربية الحيوانات داخل قضاء الشرقاط (وثيقة)

الوثيقة ادناه:يشكو العديد من المواطنين من تحول مناطقهم السكنية إلى (جوبة) لتربية المواشي والحيوانات، وتركها تسرح وتمرح مع الأهالي وبين منازلهم، بل تعدى الأمر ذلك حتى باتت بعض الحيوانات من المواشي تهاجم المارة وتخرب سياراتهم، عندما تشعر (الحيوانات) بالتهديد والخوف، فأصبحت ظاهرة انتشار القطعان تشوه العديد من المناطق العراقية.