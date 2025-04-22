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المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر
محليات
2025-04-22 | 07:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,060 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
قررت
المحكمة الاتحادية العليا
، اليوم الثلاثاء، إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تعديل
قانون جوازات السفر
لسنة 2015.
ونقلت
الوكالة الرسمية
عن مصدر في المحكمة، إن "
المحكمة الاتحادية العليا
اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل
قانون جوازات السفر
بناء على شكوى مقدمة من قبل وزير الخارجية
فؤاد حسين
على قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 ".
وصوت
مجلس النواب
بتاريخ (13 كانون الثاني 2025) على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 المقدم من لجنة الامن والدفاع بعد اضافته على جدول اعمال الجلسة، والذي جاء التزاما بما قضت به
المحكمة الاتحادية
العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد (3/اتحادية/2023) في 21 /2/2023 وبغية تنظيم الية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل انجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه.
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