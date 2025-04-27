تصريح رسمي بشأن قرار تمليك الأراضي الزراعية والتابعة للدولة

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة عدي الجنديل للوكالة الرسمية تابعته ، إن " رقم (320) لسنة 2022 ينص على تمليك الأراضي الزراعية التابعة للدولة فقط".وأضاف، أنه "على سبيل المثال، تمتلك أمانة أراضي زراعية تابعة لها يمكن تملكها، بخلاف بعض الأراضي الزراعية الأخرى، ومن بينها الأراضي سند 25 إذ أنها غير مشمولة بقرار التمليك حالياً".