هزة أرضية في العراق

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، ان "مراصدنا الزلزالية التابعة للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة ارضية في قضاء شمال صباح هذا اليوم الاحد".وأضافت ان "قوة الهزة بلغت 2.9 درجة بعمق 10 كم".