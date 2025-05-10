لجنة نيابية تصدر تحذيرا هاما: ابتعدوا عن هذه السموم المغلفة بنكهات طبيعية

وقالت عضو اللجنة في بيان ورد لـ ، إن "الفيب والسكائر الإلكترونية قنابل سمّية مغلفة بنكهات، تفتك بشبابنا وبناتنا بصمت ويُبات بغطاء الإعلانات المضللة"، مبينة ان "اللجنة صوتت على حظر السجائر الإلكترونية بشكل نهائي ورفع المقترح إلى رئاسة ".وأضافت ان "السكائر الإلكترونية والفيب تؤثران على الجهاز التنفسي من خلال تهيج الرئتين حيث تحتوي الأبخرة على مواد كيميائية مثل الفورمالديهايد والأكرولين التي تهيج الشعب الهوائية كما تؤدي إلى أمراض الرئة التي ظهرت حالات إصابة بما يُعرف بـ EVALI (إصابة الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية)، وقد تكون مهددة للحياة مع زيادة احتمال الإصابة بالربو والتهابات الشعب الهوائية".وبحسب ان "التدخين الإلكتروني والفيب يؤثر أيضًا على القلب والأوعية الدموية من خلال زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم كما أن النيكوتين الموجود في العديد من أنواع الفيب يؤثر على الأوعية الدموية وقد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب وله تأثير على الدماغ والمراهقين إذ يؤثر على نمو الدماغ والذاكرة والانتباه مع تغيرات سلوكية مثل القلق، ، أو ضعف الأداء الدراسي"، موضحة ان "الفيب يحتوي على مكونات مثل: بروبيلين غليكول وغليسيرين نباتي، قد تتحلل عند التسخين إلى مواد سامة ونكهات، قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل ثنائي الأسيتيل الذي يسبب مرض رئة الفشار".وذكر ان "العراقيين ينفقون على التدخين نحو 3 مليارات دينار يوميًا و ⁠التدخين الإلكتروني يشجع على تعاطي وتنفق عليه مبالغ كبيرة"، لافتة الى "اننا نعتزم في البرلمان العراقي التصويت على من أضرار التبغ لان صحتنا وأجيالنا أمانة، ولن نسكت عن المتاجرة بها".