تنويه يخص أهالي كربلاء.. هذا الطريق مقطوع

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "نظرا لوجود اعمال لدائرة توزيع كهرباء تم قطع الشارع موقتا من تقاطع سيد جوده باتجاه كمرحلة اولى ومن ثم سيكون القطع الموقت بالاتجاه المعاكس بعد ذلك، لذا نسترعي انتباه كل مستخدمي هذا الطريق ".ودعت المديرية، المواطنين الى "سلك طريق بديل اخر".