وزير الداخلية يشدد على أهمية التعاون الوثيق والمستمر مع السلطة القضائية

وذكر لوزير الداخلية في بيان ورد لـ ، أن " ترأس مؤتمراً للاستماع الى إيجاز الفصل الأول للعام الحالي للدائرة القانونية"، لافتاً الى أن الشمري استمع إلى نسب الإنجاز وما تحقق من مهام، والذي تضمن عدداً للمجالس التحقيقية المشكلة، والقرارات المتخذة بشأنها، فضلاً عن عدد القضايا القانونية التي تم التعامل معها".وبين الوزير خلال المؤتمر، بحسب البيان، "أهمية التعاون الوثيق والمستمر مع لضمان تطبيق القانون وإنفاذ العدالة"، مثمناً "الجهود المبذولة من قبل في حماية حقوق المواطنين ومنتسبي الوزارة".وأكد الشمري على "ضرورة العمل بمبدأ الثواب والعقاب، ومعاقبة المقصرين وفق القانون، وكذلك تطبيق قرار القضاء بكل شفافية"، مشدداً على "ضرورة العمل بنزاهة وشفافية، وتطبيق العدالة، والابتعاد عن التحيز لضمان تطبيق القانون على الجميع".