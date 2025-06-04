26 مصابا بانفجار أسطوانة غاز في بابل

أفاد مصدر طبي، مساء الأربعاء، بإصابة 26 شخصا بينهم أطفال بانفجار أسطوانة غاز في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انفجار قنينة غاز داخل فرن صمون جنوب الغربي في ". وأضاف المصدر أن "الحصيلة النهائية 26 مصابا بينهم 6 أطفال تم إسعافهم جميعاً"، مشيرا الى أن "م دير صحة يعطي استنفارا تاما للكوادر الصحية في بابل".