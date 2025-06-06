القبانجي: قرار العباءة الزينبية خطوة مباركة

وقال القبانجي في خطبة الجمعة، إن "سماحة هو رمز ديني كبير للشيعة والمسلمين، وإن تعرض مكتب سماحته في دمشق للاعتداء من قبل عصابات يعتبر اعتداءً على رمز كبير من رموزنا لا يمكن أن نتسامح فيه". وأضاف "نحن ننتظر معاقبة هؤلاء ومحاسبتهم ولا يكفينا الاعتذار فقط".وعبر عن شكره للأجهزة الأمنية العراقية بعد اعتقالها "مجموعة من قيادات كانت مجتمعة في ، كان معهم صهر المقبور الذي استطاع أن يفر. هذه الخطوة تُعتبر خطوة عظيمة من القوات الأمنية حيث استطاعت الوصول إلى ساعة الاجتماع ومكانه ومداهمتهم".وبشأن العباءة الزينبية، أكد القبانجي "نشكر حيث اتخذ هذا الأسبوع قراراً باعتبار العباءة الزينبية هي الزي الرسمي للبنات في الدوائر الرسمية والجامعات، وهذا هو قرار رسمي حكومي يجب الالتزام به".فيما شدد على أن "أزمة المياه التي تؤكد التقارير الرسمية أن سيشهد أزمة شديدة في الجفاف ومن الممكن بعد سنوات أن تشتد أكثر، فالحل لهذه الأزمة هو معالجة المواقف سياسياً مع وبناء سدود داخل العراق لخزن المياه".