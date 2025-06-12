في البصرة.. حديث عن أكبر أزمة منذ 80 عاما

وقال المكتب في بيان، "في اكبر أزمة تشهدها منذ ما يقارب 80 عاما في شح المياه نراقب بقلق بالغ ما وصلت إليه مستويات التلوث وقراءات الملوحة في الى تركيز مياه البحر ونزولا الى اضافة الى تلوث مياه قضاء وقضاء المدينة".

وأضاف أن "اقل ما يوصف الوضع (بالنكبة) دون اجراءات بالمستوى من ومنها الضغط عبر التفاوض الجاد مع دول المنبع التي تصل التعاملات المالية معها الى اكثر من (50) مليار دولار سنويا".

ولفت المكتب الى أنه يراقب "بقلق الجهود للحكومة المحلية وعدم اتخاذها اجراءات اكبر"، مطالبا بـ"اعلان البصرة (مدينة منكوبة) وطلب التدخل العاجل من الامم المتحدة لاتخاذ التدابير العاجلة في انقاذ مدينة البصرة عبر إنفاذ بذات الشأن".