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القضاء وهيئة الإعلام يؤكدان على ضرورة التصدي لأي خطاب تحريضي يهدد الأمن والاستقرار
محليات
2025-06-21 | 06:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
457 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اكد
رئيس مجلس القضاء الأعلى
فائق زيدان
ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات
نوفل أبو رغيف
، اليوم السبت، على ضرورة التصدي لأي خطاب تحريضي يهدد الأمن والاستقرار.
وقالت هيئة الاعلام في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "الهيئة ممثلة برئيسها
نوفل
أبورغيف، قدمت عرضاً موجزاً في الاجتماع المركزي الذي عقده
مجلس القضاء الأعلى
، برئاسة
رئيس المجلس
القاضي
فائق زيدان
، وحضور رؤساء
الأجهزة الأمنية
والقضائية، ونقابة الصحفيين، لمناقشة التحديات الراهنة وآليات التنسيق المشترك في حماية السلم المجتمعي وتعزيز السيادة الوطنية"، مبينة ان "المجتمعين أكدوا ان أمن
العراق
وسيادته خط أحمر لا يمكن السماح لأي أحد أو جهة المساس به، وأن أي محاولة للنيل من الدولة أو من وحدة المجتمع سيتم احالتها الى القضاء بشكل فوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية".
وأكد
أبو رغيف
أن "تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والأمنية والقضائية والنقابية يمثل مرتكزاً حيوياً في مواجهة التأجيج والخطابات السلبية، ويعزز الخطاب الوطني الجامع"، لافتا الى "المضي مضي الهيأة في دعم هذا النهج ضمن مسؤولياتها القانونية والتنظيمية".
وبينت الهيئة "الاجتماع شدد على ضرورة مضاعفة الإجراءات
الوقائية
والتوعوية، والتصدي لأي خطاب تحريضي يهدد الأمن والاستقرار أو يسعى إلى زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة أو يتبنى الترويج لإشاعات تستهدف الجبهة الداخلية"، لافتة الى ان "المجتمعين ثمنوا الدور الوطني للإعلام المسؤول في ترسيخ قيم التضامن والتلاحم، مؤكدين أن المرحلة الحالية تستوجب أعلى درجات التنسيق المهني والمؤسسي لتجنيب العراق تداعيات الأزمات الإقليمية والتحديات الأمنية الطارئة".
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