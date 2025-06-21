كتائب سيد الشهداء تنعى مسؤول وحدتها الأمنية

نعت كتائب ، مساء السبت، مسؤول وحدتها الأمنية السيد .

وجاء في بيان للكتائب "تنعى المقاومة الاسلامية في كتائب ، الشهيد المجاهد القائد السيد مسؤول الوحدة الأمنية الذي ارتقى الى جوار ربه شهيدا على الشريط الحدودي العراقي الإيراني اثر استهداف غادر، برفقة الشهيد ابو علي مرافق السيد الشهيد ونجله الشهيد مهدي الخليل".

وكانت وسائل إعلام لبنانية وإيرانية أفادت، اليوم السبت، باستشهاد المرافق الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله السيد ، المعروف باسم "أبو "، في ضربة إسرائيلية على .