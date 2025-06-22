أمين بغداد يوجّه بضمان تشغيل مشاريع المياه بكامل طاقتها ويؤكد الجاهزية للصيف

وخلال الزيارة، وجّه بضرورة ضمان استمرارية تشغيل مشاريع المياه بكامل طاقتها الإنتاجية، لا سيما في ، مؤكداً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلافي أي انقطاعات في التيار الكهربائي قد تؤثر على منظومة الإمداد المائي.كما تابع خزين المواد المعقمة الأساسية، لاسيما مادتي الشب والكلور، مشدداً على أهمية تأمين كميات كافية لضمان جودة المياه وسلامتها الصحية.وأشار إلى أن تعمل على مدار الساعة لضمان إيصال المياه الصالحة للشرب إلى جميع أحياء ومناطق العاصمة، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر ومنتظم.