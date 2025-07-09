بعد شهرين من المفاوضات.. ليبيا تطلق سراح 7 عراقيين محتجزين لديها

وقال الصحاف في تصريح نشرته ، وتابعته ، إن "هذه الخطوة جاءت بعد اتصالات مكثفة استمرت لأكثر من شهرين مع التابعة لحكومة في "، مشيرا إلى أن "السفارة وفرت للمفرج عنهم الرعاية الصحية وجوازات مرور من مطار معيتيقة إلى عبر الخطوط الملكية الأردنية".وأضاف أن "السفارة نسقت مع في ومكتب العلاقات الخارجية في لتوفير تذاكر السفر مجانًا وتسهيل عودتهم الطوعية إلى البلاد".