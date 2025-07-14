حملات لمكافحة التشوهات البصرية في بغداد

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل: "تشمل هذه الحملات جولات يومية لإزالة الإعلانات غير المستحبة والمخالفة للأصول، بهدف توحيد شكلها وتقليل التشوهات البصرية داخل المدينة".وأكد الجنديل أن هناك خطة واضحة يتم تنفيذها بتوجيهات مباشرة من ، تشمل رفع جميع الإعلانات التي تتجاوز المعايير المشرفة على المظهر العام للعاصمة، مضيفًا: "تشمل الإجراءات حملات مستمرة لإزالة التجاوزات، بالإضافة إلى التعامل مع بعض الأرقام الهاتفية التي تُكتب على السيارات بغرض تقديم خدمات أو سحبها، حيث نقوم بإعادة صبغ الجدران لإزالة هذه التشوهات".وأشار إلى أن الأمانة قامت بتنفيذ تجربة اجتماعية مبتكرة، تضمنت الاتصال بأحد أصحاب هذه الأرقام هاتفيًا، وفتح حوار توعوي معه بهدف زيادة وعي المواطنين بضرورة عدم الكتابة على الجدران أو وضع إعلانات مشوهة داخل المدينة.