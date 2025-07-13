جمع تواقيع لاكثر من مئة نائب لبطلان اتفاقية خورعبدالله

سياسيون يستبعدون امكانية مناقشة هذه الاتفاقية خلال الدورة الحالية

جمع نواب تواقيع لاكثر من مئة نائب لبطلان اتفاقية خورعبدالله مع الجانب وسط تحذيرات من ان تمريرها سيعرض للانهيار السياسي فيما استبعد سياسيون امكانية مناقشة هذه الاتفاقية خلال الدورة الحالية