بدء نقل ملكية الأراضي تمهيداً لانطلاق مشروع طريق التنمية

وقال مدير في الوزارة ميثم ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الوزارة باشرت فعلياً عملية تخصيص ونقل ملكية الأراضي بالتنسيق مع الجهات المختصة، لاسيما الحكومات المحلية في المحافظات التي يمرُّ بها مسار المشروع"، مشيراً إلى أن "الخطوة تهدف إلى تهيئة البيئة القانونية والإدارية اللازمة لإطلاق الأعمال التنفيذية في وقتها المحدد".وأضاف الصافي أن "الوزارة أعدّت خرائط تفصيلية "كادسترو" للمسارات، والتي توضح الحدود العقارية للأراضي المشمولة، وقد جرى تسليمها إلى الإدارات المحلية المعنية من أجل استكمال الإجراءات الفنية والقانونية ذات الصلة".وأوضح أن "الجهود الحالية تتكامل مع مسار آخر تعمل عليه الوزارة، يتمثل باستحصال الموافقات الرسمية من المشرفة على المشروع، تمهيداً لعرض النموذج الاقتصادي لطريق التنمية على الدول التي أبدت رغبتها في الاستثمار أو الشراكة".وبيّن أن "العرض سيشمل آليات التمويل، والتصاميم، ونقاط الربط اللوجستي، وأطر ضمن رؤية شاملة للتكامل الإقليمي".ولفت الصافي إلى أن " لا يقتصر على البنية التحتية الخاصة بالنقل فقط، بل يمثل منصة استراتيجية متعددة القطاعات، حيث سيشمل مشاريع في مجالات الطاقة، والنفط والغاز، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، فضلاً عن التعدين، والصناعات التحويلية، وإنشاء مدن صناعية متكاملة، إلى جانب تطوير مواقع أثرية وتعزيز قطاع السياحة".ويُعدُّ المشروع حلقة وصل حيوية تربط بأوروبا عبر الأراضي العراقية، ومن شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة كمركز عبور إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.