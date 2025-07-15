الموارد الطبيعية بالإقليم تدين استهداف البنى التحتية الاقتصادية في كردستان

وقالت الوزارة في بيان رسمي ورد لـ ، إن "هجومًا نُفذ بطائرتين مسيرتين مفخختين بين الساعة 8:20 و8:25 مساءً، وأصاب أنابيب المياه في محطة الحقل، دون أن يسفر عن خسائر بشرية".وأكدت الوزارة في بيانها أن " تدين بشدة هذا النوع من الهجمات على البنى الاقتصادية لإقليم ".