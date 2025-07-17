السوداني يزور عائلة أحد ضحايا حريق الكوت

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، إن الأخير "أدى واجب العزاء لإحدى أسر ضحايا حادث الحريق الأليم في ".وأضاف أن "وزيري الداخلية والصحة" رافقا في الزيارة.وفي وقت سابق اليوم، اتخذ في جلسته الطارئة جملة قرارات بشأن حادثة حريق الكوت، بينها تشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المقصرين ومحاسبتهم وتعويض عائلات الضحايا بمبلغ 10 ملايين دينار، إضافة إلى تشكيل لجنة لتوطين رواتب موظفي خلال 3 أشهر.