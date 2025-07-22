لماذا استغنى العراق عن الحبر الانتخابي؟

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى الصراف في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "وجود الحبر الانتخابي كان إجراء للحد من التصويت المتكرر في الانتخابات السابقة، وفي ظل سعي المفوضية لإدخال التكنولوجيا الحديثة والإجراءات الإلكترونية لتطوير إجراءاتها الفنية المتبعة في العملية الانتخابية المقبلة، التي ستجرى في من تشرين الثاني المقبل، باعتماد البطاقة البايومترية حصرا في عملية التصويت في يوم الاقتراع، لم يعد الحبر ضرورة في الانتخابات المقبلة".وبين الصراف، أن "المفوضية أضافت كاميرا لجهاز التحقق الإلكتروني الذي سيستخدم في الانتخابات البرلمانية"، مشددا على "ضرورة أن يجلب الناخب بطاقته البايومترية التي تسمح له بالإدلاء بصوته، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات كفيلة بمنع حصول التكرار في التصويت".وذكر الصراف "نوضح لكل شركاء العملية الانتخابية من الناخبين والمرشحين والتحالفات السياسية والأحزاب والمنظمات المحلية والدولية، أن المفوضية قد أجرت عمليات تحديث دقيقة للأجهزة الانتخابية، إضافة إلى أن التحقق من الناخب سيكون بواسطة البطاقة البايومترية حصرا ومن خلال المطابقة الثلاثية لبصمة الناخب، وتمت إضافة الصورة البايومترية الآنية".ويرى الصراف أنه "في ظل هذه الإجراءات، سيكون الحبر الانتخابي إجراء غير ذي جدوى من الناحية الفنية، ولا يمكن الاستفادة منه، ناهيك عن التكلفة المالية العالية لتصنيع وتجهيز الحبر الذي يتطلب إجراءات خاصة لنقله وخزنه، لكونه مادة كيميائية ولا يمكن استخدامها أكثر من مرة".