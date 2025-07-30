الكشف عن موعد وصول طائرات مكافحة الحرائق الى العراق

وقال مدير علاقات وإعلام الدفاع المدني، نواس صباح، للوكالة الرسمية تابعته : إن "حوادث الحرائق المسجلة خلال العام الحالي شهدت انخفاضاً بنسبة 58% مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيراً إلى أن "جميع الحوادث التي تم تسجيلها هي تحت السيطرة ولا تستدعي تفعيل موازنة الطوارئ".وبين، أن "الطائرات المروحية المتخصصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ، والتي تم التعاقد عليها، من المؤمل أن تصل الى في منتصف شهر أيلول المقبل".وأضاف، ان "المديرية أبرمت عقوداً متواصلة لتأمين آليات تخصصية حديثة، من بينها سيارات السلم المستخدمة في إطفاء وإنقاذ الأبنية متعددة الطوابق، فضلاً عن تجهيزات ومعدات خاصة تلبي احتياجات رجال الدفاع المدني".وأكد، أن "الدفاع المدني العراقي تعد من المؤسسات المتميزة على مستوى العالم، بشهادة ، نظراً لما تمتلكه من خبرات ميدانية واسعة وكفاءة عالية في التعامل مع الحوادث، وهو ما دفع العديد من الدول الى الاستفادة من هذه الخبرات في مواجهة الطوارئ والمشاركة في الفعاليات الدولية".وفي ما يتعلق بالعقود المحولين من الى ، ذكر صباح، أن "عدداً من المعينين حديثاً تم زجهم حالياً في دورات تدريبية ومحاضرات علمية في مجالات الدفاع المدني".وتابع أن "فرق الدفاع المدني أنهت مهامها في وعادت الى العراق بكامل طواقمها ومعداتها، بعد أن ساهمت في السيطرة على الحرائق"، منوها بأن "مشاركة العراق جاءت من منطلق إنساني والتزاماً بالمواثيق الدولية، كونه عضواً في للحماية المدنية والمكتب العربي للحماية المدنية".