التربية تعلن ضوابط قبول ونقل واستضافة التلاميذ للعام الدراسي 2026 - 2027

– محليات



أعلنت - العام والأهلي والأجنبي، ضوابط قبول ونقل واستضافة التلاميذ بين المدارس في المحافظة الواحدة وبين المحافظات للعام الدراسي 2026–2027، وذلك بهدف تنظيم الإجراءات وضمان انسيابية حركة الطلبة وفق الضوابط المعتمدة.



الضوابط ادناه:

