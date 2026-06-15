لمدة ساعتين.. لا صيدليات في العراق الخميس المقبل

وقالت النقابة في بيان تابعته ، انه "إيماناً منا بحقوق زملائنا الصيادلة من خريجي دفعات (2023، 2024، 2025)، ومساندةً لمطالبهم المشروعة في تطبيق أحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، ورفع الغبن الواقع عليهم جراء استبعادهم من المركزي أسوة بأقرانهم من المهن الطبية وما ترتب على ذلك من آثار سلبية في مستقبلهم المهني والمعيشي، فضلاً عن معاناة الصيدليات من أعداد وارتفاع نسب البطالة، وما لذلك من آثار تنعكس سلباً على واقع المهنة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".ودعت النقابة إلى "إغلاق الصيدليات الأهلية يوم الخميس الموافق 2026/6/18 من الساعة الخامسة مساءً ولغاية الساعة السابعة مساءً، وذلك تعبيراً عن التضامن مع هذه المطالب العادلة والمشروعة"، مشيرة الى ان "هذه الخطوة تمثل رسالة حضارية تهدف إلى إيصال صوت الصيادلة والدفاع عن حقوقهم المشروعة، بما يسهم في تعزيز الواقع الصحي والمهني، وحفظ كرامة الصيدلي ومكانته ودوره الإنساني في خدمة المجتمع".ودعت ايضا الجهات المعنية إلى "الاستجابة لمطالبنا، وبخلافه سيكون لصيادلة مواقف تصعيدية أخرى"، موضحة ان "حقوق الصيادلة ووحدة الموقف مسؤولية جماعية".